Бабушке 72 года. Она в 8 раз старше своего внука Сколько лет внуку
Математика
Бабушке 72 года. Она в 8 раз старше своего внука Сколько лет внуку
Ответ(ы):
Гость:
72/8=9лет внуку вот ответ
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