Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.
Русский язык
Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.
Ответ(ы):
Гость:
Моржовый, алычовый, грошовый, перцовый. Сторожевой, речевой, ситцевый, ландышевый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Помогите.Станок-автомат за 12 мин.изготовил 5 колец.За сколько минут станок-автомат изгатовил 3 кольца?
Английский язык
Русский язык