Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.

Русский язык
Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моржовый, алычовый, грошовый, перцовый. Сторожевой, речевой, ситцевый, ландышевый. 
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