Белочка-маленькое шустрое животное. У белки жильё из листьев и сучьев. Дупло у нее тёпленькое. Вьюга воет, а она сидит в тепле. Но вот вьюга утихла. белочка прыгает по веткам деревьев. Она добывает себе пищу. Тяжело приходится ...

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Белочка-маленькое шустрое животное. У белки жильё из листьев и сучьев. Дупло у нее тёпленькое. Вьюга воет, а она сидит в тепле. Но вот вьюга утихла. белочка прыгает по веткам деревьев. Она добывает себе пищу. Тяжело приходится белочке лютой зимой. Подчеркни два слова с разделительным мягким знаком. Подчеркни грамматическую основу в 6 предложении.

Автор: Гость