Подскажите как решать задачи на скорость ?

Математика
Подскажите как решать задачи на скорость ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти скорость нужно расстояние разделить на время. Например, велосипедист проехал 12 м за 4 минуты. Какая скорость была у велосипедиста? 1) 12:4=3 (км/ч) - скорость велосипедиста.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии верно?
Ответить
Физика
При растяжении на 5 см упруго деформированная стальная пружина обладает потенциа??ьной энергией 10 Дж.Какой потенциальной энергией обладает эта при...
Ответить
Математика
Бабушке 72 года. Она в 8 раз старше своего внука Сколько лет внуку
Ответить
Литература
Всем привет) На каких произведениях Русской и Зарубежной литературы можно раскр??ть проблему отношения к пленным ?
Ответить
Русский язык
Задание: От существительных образуй прилагательные с помощью суффикса -ов- (ев ) 1) Морж, алыча, грош, перец. 2) Сторож, речь, ситец, ландыш.
Ответить