Подскажите как решать задачи на скорость ?
Математика
Подскажите как решать задачи на скорость ?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти скорость нужно расстояние разделить на время. Например, велосипедист проехал 12 м за 4 минуты. Какая скорость была у велосипедиста? 1) 12:4=3 (км/ч) - скорость велосипедиста.
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