За 40 м ткани заплатили 18000 тг найди стоимость 26м ткани этой ткани уравнение

Математика
За 40 м ткани заплатили 18000 тг найди стоимость 26м ткани этой ткани уравнение
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