Помогите пожалуйста умаляю плиз
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Помогите пожалуйста умаляю плиз
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Дружный класс Стая журавлей Стая лебедей Стадо оленей Косяк рыб
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