Площадь прямоугольника равна 1 см2.чему равна площадь треугольника,который прямая,проходящая через середины двух сторон,срезала от прямоугольника?

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Можно решать через рисунок,там будет видно,что катеты будут равны 0.5 см,тогда площадь треугольника будет 0.5*0.52=0.125. Или увидеть,что всего таких треугольников может быть восемь и просто разделить один на восемь и получить 0.125