Площадь прямоугольника равна 14м2 а его длина 5м. Сколько процентов составляет ширина прямоугольника от его длины

Математика

Площадь прямоугольника равна 14м2 а его длина 5м. Сколько процентов составляет ширина прямоугольника от его длины

Автор: Гость