Площадь прямоугольника равна 14м2 а его длина 5м. Сколько процентов составляет ширина прямоугольника от его длины
Математика
Площадь прямоугольника равна 14м2 а его длина 5м. Сколько процентов составляет ширина прямоугольника от его длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:5=2.8(м) ширина прямоугольника 5:100=0.05(м) равен 1 процент длины 2.8:0.05=56% Ответ: 56% составляет ширина от его длины
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