В русском изобразительном искустве, немного произведений, где так поэтично показ??но слияние человека, с природой.Среди густого леса замер пруд, золотыми листьями.В в молчании застыла ёлочка, водная гладь тоже не подвижна совыв...

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В русском изобразительном искустве, немного произведений, где так поэтично показ??но слияние человека, с природой.Среди густого леса замер пруд, золотыми листьями.В в молчании застыла ёлочка, водная гладь тоже не подвижна совывает природу. Тихая печаль, разлита вокруг. Грамматические задания: 1. Выпишите из 3 абзаца сложное предложение, подчеркните в нем грамматическую основу и составьте схему. 2. Выпишите из текста по 2 слова с орфограммой в приставке, суффиксе, корне. 3. Выполните морфемный разбор слов: печаль, русской, прибежала. 4. Выполните морфологический разбор глагола: грустит в последнем предложении.

Автор: Гость