Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в против...

История

Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо. Вопросы: Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции? Как соответствующее должностное лицо Красного креста должно поступить с письмом этой женщины? Применяется ли в данном случае женевское право к гражданам этой страны? Должен ли Красный Крест убедиться в том, что послание действительно носит семейный характер? Источник: http://setref.ru/759602.html

Автор: Гость