Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в против...

История
Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо. Вопросы: Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции? Как соответствующее должностное лицо Красного креста должно поступить с письмом этой женщины? Применяется ли в данном случае женевское право к гражданам этой страны? Должен ли Красный Крест убедиться в том, что послание действительно носит семейный характер? Источник: http://setref.ru/759602.html
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, может.Так как в его полномочия входят и такие функции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите СРОЧНО, ЧТО ТАКОЕ (ПРАФЕССИЯ) медвежий поводырь и дегеротипист(кратко)
Ответить
Русский язык
Падежи:, году и воду какой подеж
Ответить
Английский язык
Помогите 4 номер плз да 100 балов
Ответить
Математика
Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины
Ответить
Информатика
Задача по программированию на паскале
Ответить