Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в против...
История
Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, являющимися участник??ми Женевских конвенций, одна женщина обратилась в местную администрацию Красного креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо. Вопросы: Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции? Как соответствующее должностное лицо Красного креста должно поступить с письмом этой женщины? Применяется ли в данном случае женевское право к гражданам этой страны? Должен ли Красный Крест убедиться в том, что послание действительно носит семейный характер? Источник: http://setref.ru/759602.html
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, может.Так как в его полномочия входят и такие функции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Математика
Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины
Информатика