Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины
Математика
Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1м35см=135см 3м=300см 300-135=165(см) ответ: на 165 см нужно укоротить
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