Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины

Математика

Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины

Автор: Гость