Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины

Математика
Для шитья юбки потребовалось ткань длиной 1м35см на сколько см нужно укоротить тка??ь длиной 3 метра чтобы получить кусок нужной длины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1м35см=135см 3м=300см 300-135=165(см)  ответ: на 165 см нужно укоротить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Задача по программированию на паскале
Ответить
Музыка
Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль
Ответить
Физика
Прмогите (( яка маса шокейної шайби , яка під дією 0,4 кН набуває прискорення 2500м/с²?
Ответить
История
Технические изобретения оказавшие влияние на промышленную революцию в Англии, написать не менее 10 изобретений.
Ответить
Математика
Решите уравнение √x^2+x+4=4 P.S x^2+x+4 находятся под корнем
Ответить