Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль

Музыка
Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль
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Автор: Гость
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Гость:
Матвей Фёдорович КазаковРусский архитекторРусский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов типовой застройки
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