Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль

Гость: Гость:

Матвей Фёдорович КазаковРусский архитекторРусский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов типовой застройки