Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль
Музыка
Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матвей Фёдорович КазаковРусский архитекторРусский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов типовой застройки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
История
Технические изобретения оказавшие влияние на промышленную революцию в Англии, написать не менее 10 изобретений.
Литература