По каким направлениям шел спор между Базаровым и Кирсановым? Напишите пожалуйста

Гость: Гость:

В романе "Отцы и дети" , Тургенев показывает борьбу мировоззрений двух политических направлений - дворян-либералов и революционеров-демократов..Их представители- Базаров и Кирсанов. Автор показывает нам споры Е. Базарова и П. Кирсанова, в которых поднимаются вопросы-тема дворянства ,где Кирсанов считает,что аристократы-это движущая сила развития общества.Их идеал-конституционная монархия,ее путь-либеральный,т.е. через реформы,новые программы,через гласность и т.д. Базаров же говорит,что либерализм не способен дать России хорошего будущего,он вообще все отрицает. 2.Кирсанов и Базаров раходятся во мнении о нигилизме. Кирсанов осуждает нигилистов,как никого не уважающих,беспринципных,бессильных. Базаров же говорит:"От копеечной свечи Москва сгорела".Он отрицает религию,крепостничество,короче отрицает все,считает,что нужна революция. 3.Кирсанов славит народ, семью,религию,патриархальность мужика.Базаров же говорит,что народ темен, невежественен,но революционен,поэтому,по его мнению,нигилизм-это проявление духа народа. 4.Их отношение к искусству и природе. Кирсанов славит искусство,а Базаров отрицает,говоря ,что ""Рафаэль гроша ломаного не стоит",а о природе говорит, что это не храм, а рабочая "мастерская." Их споры касались настоящего и будущего России и победителем в них всегда был Базаров.