НОД 3 7 Нок 3 7 8 25 8 25 7 11 7 11 Даю 10 баллов
Математика
НОД 3 7 Нок 3 7 8 25 8 25 7 11 7 11 Даю 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД (3; 7) = 1 НОК (3; 7) = 21 НОД (8; 25) = 1 НОК (8; 25) = 200 НОД (7; 11) = 1 НОК (7; 11) = 77
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