Бьют меня палками, жмут меня камнями, держат меня в огненной пещере, режут меня ножами. За что меня так губят? За то, что меня любят.
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Бьют меня палками, жмут меня камнями, держат меня в огненной пещере, режут меня ножами. За что меня так губят? За то, что меня любят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это загадка , может кухня
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