Составьте словосочетания со словами: приказать, пригласить, присутствовать,примерять, примИрять, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, прекратить,преобразовать, превратить, преодолеть, пр...

Гость: Гость:

Приказать работать пригласть в гости присутствовать на совещании примерять одежду приготовить еду приспособить- приобрести покупку пригодиться- привыкать- присмотреться в туман прекратить ругатся пребразовать- превратить человека преодолеть эстафету презирать-