Составьте словосочетания со словами: приказать, пригласить, присутствовать,примерять, примИрять, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, прекратить,преобразовать, превратить, преодолеть, пр...

Русский язык
Составьте словосочетания со словами: приказать, пригласить, присутствовать,примерять, примИрять, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, прекратить,преобразовать, превратить, преодолеть, презирать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приказать работать пригласть в гости присутствовать на совещании примерять одежду приготовить еду приспособить- приобрести покупку пригодиться- привыкать- присмотреться в туман прекратить ругатся пребразовать- превратить человека преодолеть эстафету презирать-
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