Составьте словосочетания со словами: приказать, пригласить, присутствовать,примерять, примИрять, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, прекратить,преобразовать, превратить, преодолеть, пр...
Русский язык
Составьте словосочетания со словами: приказать, пригласить, присутствовать,примерять, примИрять, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, прекратить,преобразовать, превратить, преодолеть, презирать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приказать работать пригласть в гости присутствовать на совещании примерять одежду приготовить еду приспособить- приобрести покупку пригодиться- привыкать- присмотреться в туман прекратить ругатся пребразовать- превратить человека преодолеть эстафету презирать-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Скорость самолёта 900 км/ч, а скорость пешехода 4 км/ч. во сколько раз скорочть самол??та больше чем пешехода
Математика
Английский язык