Составьте 3 словосочетание,в которых имя существительное стоит в Т.п,П.п помогите плиз

Русский язык
Составьте 3 словосочетание,в которых имя существительное стоит в Т.п,П.п помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наградить медалью(Т.п),  Сохранил в памяти( П.п),                                  Написано карандашом (Т. п), На нижней полке.(п.п)                                                  Т.п - играть игрушкой, П.п - о красивой картине
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