В каком году распалась скифия,и с кем они воевали и в каком году,на какие типы они делились (скифы

Гость: Гость:

1)Древний индоевропейский народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. 2) Между 280—260 годами до н. э. держава скифов значительно сократилась во время вторжения родственных им сарматов, пришедших из-за Дона. Часть скифов погибла, часть перешла через Дунай и осела на прибрежных территориях, с тех пор долгое время называвшихся Малой Скифией (современная Добруджа). Также скифам удалось удержать за собой Центральный Крым и Нижнее Поднепровье.