В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Чему равен коэффициент ??еред формулой восстановителя?

Химия
В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Чему равен коэффициент ??еред формулой восстановителя?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4+16HCl=2MnCl2+5Cl2+2KCl+8H2O
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