В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Чему равен коэффициент ??еред формулой восстановителя?

Химия

В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Чему равен коэффициент ??еред формулой восстановителя?

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