Запишите приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений за поведением животных

Окружающий мир
Запишите приметы народов своего края о погоде на основе наблюдений за поведением животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сорока или ворона летает низко ,то к дождю,а ести высоко то к солнцу
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