Дам более 30 балов( или я не знаю но потратила я 50) Мне нужно сочинения с описанием погоды(сейчас). Должны быть такие элементы: 1.Общая характеристика предмета описания или впечатления от него. 2. Признаки предмета описания. 3...

Гость: Гость:

Пасмурно.На улице идет дождь.Наверное,вы скажите,что дождь-это самая ужасная погода,но я отвечу вам,что (с моей точки зрения,)дождь-самая прекрасная погода.Я люблю дождь в любое время года,но не зимой. С самого утра небо затягивало темно-синими тучами,дождь стучал по крышам.Деревья стоят почти все голые,но на некоторых остались одинокие листики,которых скоро сорвет ветром. Людей на улице почти не было.В такие дни можно быть на улице наедине с самим собой.Никто и ничто не мешает.Но вы наверняка скажите"как что?а дождь?Дождь же мешает!".Нет,он мне не мешает,я могу спрятаться под зонтиком,я не боюсь дождя,я не боюсь промокнуть. Можешь дополнить,если хочешь.