1. Почему человеческому обществу нужен порядок? Как его установить 2. В чём состои?? смысл понятия справедливость ? Почему люди к ней стремятся? 3. Каков наиболее надёжный способ установить справедливость в обществе? 4. Как ...
Обществознание
1. Почему человеческому обществу нужен порядок? Как его установить 2. В чём состои?? смысл понятия справедливость ? Почему люди к ней стремятся? 3. Каков наиболее надёжный способ установить справедливость в обществе? 4. Как философы и юристы объясняют смысл понятия свобода? 5. Как ты думаешь, почему свобода не может быть безграничной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) он нужен чтобы не было хауса и воин, убийства и т. д. Нужны законы
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