1. Почему человеческому обществу нужен порядок? Как его установить 2. В чём состои?? смысл понятия справедливость ? Почему люди к ней стремятся? 3. Каков наиболее надёжный способ установить справедливость в обществе? 4. Как ...

Обществознание

1. Почему человеческому обществу нужен порядок? Как его установить 2. В чём состои?? смысл понятия справедливость ? Почему люди к ней стремятся? 3. Каков наиболее надёжный способ установить справедливость в обществе? 4. Как философы и юристы объясняют смысл понятия свобода? 5. Как ты думаешь, почему свобода не может быть безграничной?

Автор: Гость