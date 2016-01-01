ПОМОГИТЕ пожалуйста срочно номера те которые отмечены УМАЛЯЮ
Математика
ПОМОГИТЕ пожалуйста срочно номера те которые отмечены УМАЛЯЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас 2 сделаю 1)2 (11х-5)-17х=55 22х-10-17х=55 5х=55+10 5х=65/:5 х=13 2)5 (8х+3)-12=83 40х+15-12=83 40х=83-3 40х=80/:40 х=2
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