Напиши 10 предложений с составными сказуемымии

Гость: Гость:

Он стал готовиться к отъезду. Увидев его, она начала краснеть. Когда в зале воцарилась тишина, он решил уйти. Он решительно приказал принести ему чай. Она имела привычку долго стоять перед зеркалом. Он пытался ей все объяснить, но она не хотела даже слушать его. Он всегда боялся оставаться с ней наедине. Он любил пить чай долгими вечерами. Она горела желанием признаться ему во всем. Он дал ей обещание всегда быть с ней, но судьба решила по-другому. Она хотела с ним поговорить, но он не хотел слушать ее слов.