Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?

Геометрия
Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По пряиым равномерным плоскостям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В крат­ких стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вр...
Ответить
Математика
X(3x+2)-9(x²-7x)=6x(10-x)
Ответить
Геометрия
Даны координаты вершин треугольника ABC:A(-6;1), B(2;4), C(2;-2).Докажите, что тругольник ABC (Заранее спасибо)
Ответить
История
В чём значение открытия Ж.Ф. Шампольона
Ответить
Математика
Решите: 567+(567·1)=???
Ответить