Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?
Геометрия
Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По пряиым равномерным плоскостям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего вр...
Математика
Геометрия
Даны координаты вершин треугольника ABC:A(-6;1), B(2;4), C(2;-2).Докажите, что тругольник ABC (Заранее спасибо)
Математика