Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?

Геометрия

Срочно!!! Пожалуйста помогите!!!Точки М и N являются серединами рёбер АВ и ВС пирами??ы DABC. По какой прямой пересекаются плоскости BDMи ACN?

Автор: Гость