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Решите: 567+(567·1)=???
Математика
Решите: 567+(567·1)=???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567+(567•1)=1134 Все просто, проще на калькуляторе посчитать.
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