Помогите,пожалуйста. Охарактеризуйте связь С С в молекуле этина (ацетилена) по плану: 1) тип связи (ковалентная,ионная,металлическая,водородная)? 2)ординарная или кратная связь ( двойная или тройная)? 3)полярная или неполяр...

Химия

Помогите,пожалуйста. Охарактеризуйте связь С С в молекуле этина (ацетилена) по плану: 1) тип связи (ковалентная,ионная,металлическая,водородная)? 2)ординарная или кратная связь ( двойная или тройная)? 3)полярная или неполярная ковалентная связь? 4) сигма или пи-связь? 5) энергия связи? 6)длина связи? 7) валентный угол? 8) вид гибридизации атомов углерода?

Автор: Гость