Помогите пж. Поставте знаки действий так что бы был 0. 1 9 9 9

Алгебра
Помогите пж. Поставте знаки действий так что бы был 0. 1 9 9 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+9)×(9-9)=10×0=0 Если я поняла,то вот так получается 0.
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