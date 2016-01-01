Допоможіть перекласти на анг.мову: Вітамін Е Всі рослинні масла - найкраще джер??ло вітаміну Е. Найбільше вітаміну Е в проростках пшениці і насінні бавовнику, також в кукурудзяному, соняшниковій і в соєвому маслах. Його м...

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Допоможіть перекласти на анг.мову: Вітамін Е Всі рослинні масла - найкраще джер??ло вітаміну Е. Найбільше вітаміну Е в проростках пшениці і насінні бавовнику, також в кукурудзяному, соняшниковій і в соєвому маслах. Його можна знайти в продуктах тваринного походження: морепродуктах і ікрі риб. Вітамін Е дозволяє поліпшити харчування шкіри і волосся, знизити їх сухість, зміцнити нігті. Вітамін Е захищає організм від передчасного старіння і допомагає народити здорового малюка. Покращує роботу нервової системи і зміцнює імунітет.

Автор: Гость