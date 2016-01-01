ОГЭ 2016 МАТЕМАТИКА! срочно надо решение!
Математика
ОГЭ 2016 МАТЕМАТИКА! срочно надо решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/63+1/72=8/504+7/504 1/1:15/504=504/15=33,6
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