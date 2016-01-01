Что такое: Платформа, палеонтология, геологическая карта, месторрждение, морена, оползень, щит, геотектоника, рекультивация , эоловая форма рельефа, сели, цунами?

География
Что такое: Платформа, палеонтология, геологическая карта, месторрждение, морена, оползень, щит, геотектоника, рекультивация , эоловая форма рельефа, сели, цунами?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ - Наука об окаменелых ископаемых животных и растений.Платформа - одна из главных глубинных структур земной коры, характеризующаяся малой интенсивностью тектонических движений, магматической деятельности и плоским рельефом.  Геологическая карта —  карта, отображающая на топографической основе,  геологическое строение определенного участка внешней поверхности земной коры. На  геологической карте изображается распределение на земной поверхности различных  геологических образований. месторождение - Место нахождения полезных ископаемых. Морена - Скопление обломков горных пород, образуемое передвижением ледников. Оползень - Оседание, перемещение поверхностных пластов земли вниз по склону под влиянием силы тяжести. Геотектоника — раздел геологии, наука о строении, движениях и деформациях литосферы, о её развитии в связи с развитием Земли в целом.  Геотектоника составляет теоретическую сердцевину всей геологии. Рекультивация  — комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. ФОРМЫ РЕЛЬЕФА ЭОЛОВЫЕ — возникающие в результате деятельности ветра: корразии,дефляции, аккумуляции.   Сели — это грязе-каменные потоки, устремляющиеся по склонам гор, руслам горных ручьев и речек вниз, в долины, и разрушающие на своем пути все, мешающее их движению. Это одно из опаснейших стихийных бедствий — бич горных местностей. Цунами - Гигантская океаническая волна, возникающая в результате подводных извержений вулканов или подводного землетрясения.
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