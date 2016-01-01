Охарактеризуйте связь С С в молекуле этина (ацетилена) по плану: 1) тип связи (кова??ентная,ионная,металлическая,водородная) 2)ординарная или кратная связь ( двойная или тройная) 3)полярная или неполярная ковалентная связь ...

Химия

Охарактеризуйте связь С С в молекуле этина (ацетилена) по плану: 1) тип связи (кова??ентная,ионная,металлическая,водородная) 2)ординарная или кратная связь ( двойная или тройная) 3)полярная или неполярная ковалентная связь 4) сигма или пи-связь 5) энергия связи 6)длина связи 7) валентный угол 8) вид гибридизации атомов углерода

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