Найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4y=2
Алгебра
Найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4y=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4 y=2 6(-4)^2-6(-4)2-8(-4)+8·2=6·16+48+32+16=96+80+16=192
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