Найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4y=2

Алгебра
Найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4y=2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдите значение выражения 6х^2-6xy-8x+8y при x=-4   y=2  6(-4)^2-6(-4)2-8(-4)+8·2=6·16+48+32+16=96+80+16=192
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Охарактеризуйте связь С С в молекуле этина (ацетилена) по плану: 1) тип связи (кова??ентная,ионная,металлическая,водородная) 2)ординарная или к...
Ответить
География
Что такое: Платформа, палеонтология, геологическая карта, месторрждение, морена, оползень, щит, геотектоника, рекультивация , эоловая форма рельефа...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ пожалуйста срочно номера те которые отмечены УМАЛЯЮ
Ответить
Английский язык
Допоможіть перекласти на анг.мову: Вітамін Е Всі рослинні масла - найкраще джер??ло вітаміну Е. Найбільше вітаміну Е в проростках пшениці і ...
Ответить
Математика
Вычислите: 140 013 - 25 * 3571 - 119 * 309 решить по действиям
Ответить