Помогите пожалуйста сделать 15 мин 50с +40с=? 50мин -19мин 50с + 12 мин 35 с

Гость: Гость:

15 мин 50 с+40 с= 16 мин 30 с 50 мин-19 мин 50 с+12 мин 35 с=49 мин 60 с-19 мин 50 с +12 мин 35 с= 30 мин 10 с+12 мин 35 с= 42 мин 45 с