Чым лексичнае значэнне слова адрозниваецца ад граматычнага

Беларуская мова
Чым лексичнае значэнне слова адрозниваецца ад граматычнага
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лексiчнае- тое, што слова азначае Граматычнае- характарыстыка слова з кропкi гледжання прынадлежнасцi к пэунай часткi мовы. (род, лiк,склон и т.д.)
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