Слово "красна" в приложение"на чужой стороне и весна не красна." это существительное или прилагательное?
Русский язык
Слово "красна" в приложение"на чужой стороне и весна не красна." это существительное или прилагательное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же прилагательное
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