Склади (5-7) речень у художньому стилі, використовуючи стилістично забарвлені морф??логічні засоби.
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Склади (5-7) речень у художньому стилі, використовуючи стилістично забарвлені морф??логічні засоби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настала золота осінь. Дерева скинули свій пишний одяг. Сонечко все рідше стало дарувати людям своє тепло. Пташки сумують за теплими днинами і змушені покидати рідну домівку. Природа засинає і знов чекає весни.
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