Склади (5-7) речень у художньому стилі, використовуючи стилістично забарвлені морф??логічні засоби.

Гость: Гость:

Настала золота осінь. Дерева скинули свій пишний одяг. Сонечко все рідше стало дарувати людям своє тепло. Пташки сумують за теплими днинами і змушені покидати рідну домівку. Природа засинає і знов чекає весни.