Из стандартной колоды карт (36 шт.) наугад взяты 5 карт. Какова вероятность того, что среди них будут 4 картинки черной масти?

Математика

Из стандартной колоды карт (36 шт.) наугад взяты 5 карт. Какова вероятность того, что среди них будут 4 картинки черной масти?

Автор: Гость