Из стандартной колоды карт (36 шт.) наугад взяты 5 карт. Какова вероятность того, что среди них будут 4 картинки черной масти?

Математика
Из стандартной колоды карт (36 шт.) наугад взяты 5 карт. Какова вероятность того, что среди них будут 4 картинки черной масти?
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Гость:
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