Найдите основу приложений,На чужой стороне и весна не красна.Медведь грозился да ?? яму свалился.На чужбине родная землица во сне снится.Седина бобра не портит.Пролежал на печи,так про обед помолчи.

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Найдите основу приложений,На чужой стороне и весна не красна.Медведь грозился да ?? яму свалился.На чужбине родная землица во сне снится.Седина бобра не портит.Пролежал на печи,так про обед помолчи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чужой стороне и весна не красна. (весна не красна) Медведь грозился да в яму свалился. (медведь грозился свалился) На чужбине родная землица во сне снится. (землица снится) Седина бобра не портит. (седина не портит) Пролежал на печи,так про обед помолчи. (пролежал помолчи)
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