Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)

Русский язык
Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег подлежащее шуршит сказуемое под ногами обстоятельство ему подлежащее уже обстоятельство не белеть сказуемое на мостовой обстоятельство
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