Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)

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Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)

Автор: Гость