Какие изменения вносил Билль о правах в государственное устройство Англии? ДАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКИЙ ОТВЕТ

История
Какие изменения вносил Билль о правах в государственное устройство Англии? ДАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКИЙ ОТВЕТ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1688 году во время Славной революции был свергнут король Яков II, и установлено совместное правление Марии II и Вильгельма III. Их согласие с английским Биллем о права означало создание элементов .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите номер 253
Ответить
Математика
НОД 3 7 Нок 3 7 8 25 8 25 7 11 7 11 Даю 10 баллов
Ответить
Русский язык
Найдите основу приложений,На чужой стороне и весна не красна.Медведь грозился да ?? яму свалился.На чужбине родная землица во сне снится.Седина боб...
Ответить
Русский язык
Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)
Ответить
Русский язык
Бьют меня палками, жмут меня камнями, держат меня в огненной пещере, режут меня ножами. За что меня так губят? За то, что меня любят.
Ответить