Какие изменения вносил Билль о правах в государственное устройство Англии? ДАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКИЙ ОТВЕТ
История
Какие изменения вносил Билль о правах в государственное устройство Англии? ДАЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКИЙ ОТВЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1688 году во время Славной революции был свергнут король Яков II, и установлено совместное правление Марии II и Вильгельма III. Их согласие с английским Биллем о права означало создание элементов .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найдите основу приложений,На чужой стороне и весна не красна.Медведь грозился да ?? яму свалился.На чужбине родная землица во сне снится.Седина боб...
Русский язык
Снег шуршит под ногами и ему уже не белеть на мостовой.. СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ПУНКТУАЛ??НЫЙ РАЗБОР помогите)