Технические изобретения оказавшие влияние на промышленную революцию в Англии, написать не менее 10 изобретений.
История
Технические изобретения оказавшие влияние на промышленную революцию в Англии, написать не менее 10 изобретений.
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Уличное освещение. Паровые двигатели. Химикаты. Электрический телеграф. Паровозы. Металлургия. Ткацкий станок. Параход. Токарные станки.
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