Прмогите (( яка маса шокейної шайби , яка під дією 0,4 кН набуває прискорення 2500м/с²?
Физика
Прмогите (( яка маса шокейної шайби , яка під дією 0,4 кН набуває прискорення 2500м/с²?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=400 H a=2500 м/с2 m=?F=m*a m=F/a=400/2500=0.16 кг (160 г)=================
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