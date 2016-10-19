Задача по программированию на паскале

Информатика
Задача по программированию на паскале
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1325 от 19.10.2016 begin   var a:=ArrRandom(ReadInteger('Длина последовательности:'),-50,50);   a.Println;   var b:=ReadInteger('Введите число В:');   Writeln('Произведение положительных ',     a.Aggregate(biginteger(1),(p,q)->p*q));   Writeln('Количество кратных ',b,' равно ',a.Count(e->e mod b=0)) end. Пример Длина последовательности: 20 -5 -10 13 -41 -43 15 19 48 -16 49 -24 3 -7 -47 -37 36 37 36 18 32 Введите число В: 3 Произведение положительных -297527529736968476295168000 Количество кратных 3 равно 7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Какой архитектор стал перестраивать Московский Кремль
Ответить
Физика
Прмогите (( яка маса шокейної шайби , яка під дією 0,4 кН набуває прискорення 2500м/с²?
Ответить
История
Технические изобретения оказавшие влияние на промышленную революцию в Англии, написать не менее 10 изобретений.
Ответить
Математика
Решите уравнение √x^2+x+4=4 P.S x^2+x+4 находятся под корнем
Ответить
Литература
По каким направлениям шел спор между Базаровым и Кирсановым? Напишите пожалуйста
Ответить