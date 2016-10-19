Задача по программированию на паскале

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// PascalABC.NET 3.2, сборка 1325 от 19.10.2016 begin var a:=ArrRandom(ReadInteger('Длина последовательности:'),-50,50); a.Println; var b:=ReadInteger('Введите число В:'); Writeln('Произведение положительных ', a.Aggregate(biginteger(1),(p,q)->p*q)); Writeln('Количество кратных ',b,' равно ',a.Count(e->e mod b=0)) end. Пример Длина последовательности: 20 -5 -10 13 -41 -43 15 19 48 -16 49 -24 3 -7 -47 -37 36 37 36 18 32 Введите число В: 3 Произведение положительных -297527529736968476295168000 Количество кратных 3 равно 7