Помогите СРОЧНО, ЧТО ТАКОЕ (ПРАФЕССИЯ) медвежий поводырь и дегеротипист(кратко)

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Помогите СРОЧНО, ЧТО ТАКОЕ (ПРАФЕССИЯ) медвежий поводырь и дегеротипист(кратко)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медвежий поводырь- это старинная профессия, которая исчезла за ненадобностью. Медвежьим поводырем называли людей которые сопровождали богатеньких английских молодых людей. Их же можно отнести и к гувернерам.  Дегеротипист- грубо говоря фотографы первые. Они делали снимки на медных пластинах. Самый популярный дегеротипист  Мэтью Брэйди, он снимал президентов.
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