86 номер помогите пажалуйста,напишите на листе))заранее спасибо

Алгебра
86 номер помогите пажалуйста,напишите на листе))заранее спасибо
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