Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.

Математика

Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.

Автор: Гость