Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.

Математика
Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина=площадь/ширину 1) 2133 : 9 = 237 ( м ) - длина  ======================== 2) 2133 : 3 = 711 ( м2 ) - площадь 2) 711 : 9 = 79 ( м ) - длина  ====================== Ответ 79 м 
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