Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.
Математика
Площадь прямоугольника равна 2133 квадратных метров, его ширина- 9 м. Найдите длину другого прямоугольника с такой же шириной, но площадью в 3 раза меньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина=площадь/ширину 1) 2133 : 9 = 237 ( м ) - длина ======================== 2) 2133 : 3 = 711 ( м2 ) - площадь 2) 711 : 9 = 79 ( м ) - длина ====================== Ответ 79 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Знать математику-первостепенная задача Напишите 2 аргумента(просто почему знать математику очень важно)
Алгебра
Литература
Математика