Пмогите на завтра!! Буду благодарна) С трёх лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго лугв собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого. Сколько сена собрали с каждого луга?

Математика

Пмогите на завтра!! Буду благодарна) С трёх лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго лугв собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого. Сколько сена собрали с каждого луга?

Автор: Гость