Пмогите на завтра!! Буду благодарна) С трёх лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго лугв собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого. Сколько сена собрали с каждого луга?
Математика
Пмогите на завтра!! Буду благодарна) С трёх лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго лугв собрали поровну, а с третьего-на 11 ц больше, чем с первого. Сколько сена собрали с каждого луга?
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+х+11=197 х=62 Ответ: с 1 - 62; с 2 - 62; с 3 - 73
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