Пмогите решить с помощю распределительного свойство умножения lt;br /gt; (250+25)*4lt;br /gt; 6*(60-2)lt;br /gt; 8*11+8*29lt;br /gt; 36*184+36*816
Математика
Пмогите решить с помощю распределительного свойство умножения lt;br /gt; (250+25)*4lt;br /gt; 6*(60-2)lt;br /gt; 8*11+8*29lt;br /gt; 36*184+36*816
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250*4+25*4=1000+100=1100150*6+16*6=900+96=9968*(11+29)=8*40=32036*(184+816)=36*1000=36000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У картины было 3 книги о животных и 4 о детях она прочитала 2 книги сколько книг ей о??талось прочитать? 2 класс
Українська мова
Биология