Авансом робітник отримав 252 грн що становить 35% його зарплати.Яка зарплата в робіт??ика?

Математика
Авансом робітник отримав 252 грн що становить 35% його зарплати.Яка зарплата в робіт??ика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(252*100%):35% = 720 грн
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